Wizz Air: nuove misure per ridurre l'impatto ambientale

Wizz Air sta intraprendendo diverse iniziative volte al risparmio di carburante, come parte del suo impegno costante per ridurre le emissioni di carbonio di un ulteriore 33% entro il 2030.

Wizz Air si sta concentrando su nuove soluzioni, come lo sviluppo di un modello per la stima del peso zero del carburante, la rimozione di carburante extra non necessario grazie alle ottimizzazioni del sistema di pianificazione del volo e l'introduzione di fattori di prestazione più precisi per una previsione più accurata del consumo di carburante. Ulteriori ottimizzazioni operative nella configurazione dei flap sono un altro punto centrale in corso di sviluppo.



Accanto alle numerose iniziative di risparmio di carburante, Wizz Air è impegnata a sviluppare la flotta con la famiglia di aeromobili Airbus neo che offre grande efficienza del carburante e ottima aerodinamica. Gli aeromobili Airbus neo producono il 43% in meno di emissioni sonore e il 50% in meno di emissioni di Nox.



Heiko Holm, chief operations officer di Wizz Air ha detto: “Siamo orgogliosi di avere le più basse emissioni di Co2 per passeggero/km tra tutte le compagnie aeree europee e ci impegniamo a ridurre ulteriormente il nostro impatto ambientale. Ogni decollo e atterraggio è un'opportunità per risparmiare carburante, ogni fase di volo viene rivista anche per la più piccola ottimizzazione, l'impatto che ha sulle emissioni di carbonio è significativo”.