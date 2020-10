Previsioni sulla ripresa, l'analisi di Tourism Economics

A fronte della pandemia in atto, qual è lo scenario del comparto aereo? A oggi il numero di voli sembra essersi stabilizzato ma rimane comunque a un -50% rispetto al 1° gennaio.

"Gli spostamenti intraeuropei hanno avuto una modesta ripresa in estate", spiega Adam Sacks, presidente di Tourism Economics, Oxford Economics, intervenuto nel corso di Brand Usa Travel Week Europe. Stando alle previsioni, il settore travel vedrà un rilancio nel 2021. "La fase iniziale includerà i viaggi legati a riunioni importanti e agli eventi medio-piccoli - sottolinea Sacks -. Nell'ultima parte del prossimo anno riprenderanno i movimenti internazionali e i grandi eventi, ma il ritorno ai volumi normali non avverrà prima del 2023".



Ed è proprio il 2023 l'orizzonte di ripresa del trasporto aereo, pare che sarà durante quell'anno che raggiungeremo una domanda pari a quella del 2019. Nel frattempo però, è necessario che passi un messaggio chiaro, ovvero che volare nonostante l'emergenza sanitaria in atto, è sicuro. G.G.