easyJet cede 9 aerei in sale and leaseback per 306 milioni di sterline

Altri 306 milioni di sterline in cash per sostenere le casse della compagnia nel prolungamento dell’emergenza Covid. È questo il risultato della seconda operazione di sale and leaseback effettuato con la propria flotta da parte di easyJet.

La compagnia aerea low cost in questo caso ha immesso sul mercato 9 dei suoi aeromobili attraverso due distinte operazioni con altrettanti lessor, con i quali il vettore proseguirà a utilizzare gli aerei in leasing fino a che non avranno dieci anni di età.



Sono 23 in totale gli aerei che la compagnia ha immesso sul mercato dall’inizio della pandemia, mentre nella flotta restano ancora 152 velivoli di proprietà, pari a circa il 44 per cento del totale.