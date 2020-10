Salvate Blue Panorama, Neos e Air Dolomiti

La lista si allunga sempre di più. Il Governo non si è 'dimenticato' solo di tour operator e agenzie di viaggi ma anche delle compagnie aeree italiane.

Dei 130 milioni di euro promessi e stanziati non è visto nulla e ora Blue Panorama, Neos e Air Dolomiti lanciano un grido d’allarme per spiegare che senza gli aiuti sono a rischio migliaia di posti di lavoro.



I tre vettori in un comunicato congiunto chiedono al "Governo italiano di agire con la massima rapidità per lo sblocco dei fondi finalizzati all’aiuto del settore del trasporto aereo e già approvati con decreto del 19 maggio 2020, poi convertito in legge il 17 luglio 2020. Il Governo, il Parlamento hanno approvato un intervento complessivo pari a 130 milioni di euro a sostegno delle compagnie aeree private italiane. Tali fondi, ad oggi, non sono stati distribuiti”.



Dopo le osservazioni della Commissione Europea il nostro esecutivo guidato da Giuseppe Conte è chiamato ora a inviare i chiarimenti finali per ottenere il via libera.



Ma si tratta ancora della prima tranche di finanziamenti della scorsa primavera.



In questa fase la burocrazia dovrebbe smetterla di rallentare tutti procedimenti. Le poche compagnie aeree italiane rimaste devono ricevere i primi stanziamenti nel giro di pochi giorni. Servono subito.