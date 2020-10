“Dobbiamo aumentare ulteriormente i nostri sforzi attuali per ridurre i costi”. Con queste parole, in una lettera destinata ai dipendenti, il Cda del Gruppo Lufthansa ha annunciato l’intenzione di procedere con nuovi tagli e di ridurre i servizi per la stagione invernale.

I tagli

Nella comunicazione, riportata dall’agenzia di stampa svizzera Keystone-ATS, il Consiglio di amministrazione ha confermato la messa a terra di 125 aeromobili a causa delle restrizioni di viaggio.



Il Cda ha precisato che le compagnie aeree di Lh potranno offrire solo un quarto dei servizi nella winter 2020/21 rispetto allo scorso anno, perché è probabile che il numero di passeggeri sia un quinto del livello di un anno fa.



Le perdite

“Non possiamo più adempiere al nostro piano originale di tornare al 50% della capacità disponibile entro la fine dell'anno”, ha siegato il Gruppo, che ha aggiunto di aver registrato una perdita di 4,1 miliardi di euro nei primi nove mesi dell’anno. Una somma destinata ad aumentare in modo significativo nel quarto trimestre.



Il personale

Sul fronte della forza lavoro, il Cda ha spiegato di essere “determinato a mantenere almeno 100.000 dei 130.000 posti di lavoro”.