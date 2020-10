Allarme rosso per Italo. Luca Cordero di Montezemolo non nasconde la preoccupazione per le sorti del vettore ferroviario.



Nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il direttore di TTG Italia Remo Vangelista analizza la situazione di Italo, partendo proprio dalle parole di Montezemolo.



“So che è difficile - ha affermato l’imprenditore -, ma mi sarei aspettato interventi molto più drastici e meno confusi per i cittadini. Cosa si può fare o no, non è per niente chiaro. Oggi emerge un Paese bloccato, che vive alla giornata, senza una visione. Vedo bonus, sussidi, aiuti, troppi annunci che restano tali".



Le prossime settimane, per Italo, saranno cruciali. E potrebbero scrivere in maniera indelebile il destino dell'azienda.