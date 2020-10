Iberia mette in campo nuovi collegamenti long haul

Iberia darà un nuovo impulso al lungo raggio, un business che prima dello scoppio della crisi copriva tra il 60-70% del suo reddito. Come ha segnalato Preferente, la direzione della compagnia aerea sta finalizzando un nuovo programma per i prossimi mesi, che dovrebbe essere pronto già la prossima settimana.

Fonti vicine a Iberia avrebbero intanto anticipato che ci sarà un'espansione dei voli rispetto a ottobre, mese in cui sull’America si sta operando al 70% in meno della capacità abituale.

La decisione finale sulla riapertura di nuove destinazioni o sull'aumento delle frequenze dipenderà dalle restrizioni adottate da ciascun paese.



Durante il mese di ottobre Iberia ha aumentato di 16 unità i suoi voli a lungo raggio da Madrid e ha aggiunto quattro nuove destinazioni: Guatemala, El Salvador, Caracas e Panama City.

Nonostante abbia recuperato la maggior parte delle rotte permanenti con l'America, ne ha ancora due in sospeso con il Brasile (Rio de Janeiro e San Paolo), Guayaquil e Medellín, che potrebbero essere le novità di questo mese di novembre.



In ottobre la compagnia ha organizzato voli per Bogotá, Buenos Aires, Caracas, Città del Messico, Guatemala City, Lima, L'Avana, Miami, Montevideo, New York, Panama, Quito, San José de Costa Rica, San Salvador, Santiago dal Cile, Santo Domingo e Dakar.