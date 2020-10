Moby e Tirrenia aprono le prenotazioni per l'estate 2021

Sardegna, Sicilia, Corsica: sono le destinazioni verso le quali Moby e Tirrenia aprono oggi le vendite dei biglietti per l'estate 2021, alle quali si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'isola d'Elba.

A sostegno della domanda, la compagnia di navigazione regala la polizza multirischi a chi prenota entro il 31 dicembre per Sardegna, Corsica o Sicilia: la copertura assicurativa include il rimborso completo del biglietto in caso di annullamento per qualsiasi evento imprevisto oggettivamente documentabile, con una copertura speciale in caso di infezione da Covid-19 durante il periodo di soggiorno o per l'interruzione dello stesso in caso di quarantena.



Confermata anche la tariffa speciale auto per tutte le partenze dal primo giugno al 30 settembre per Sardegna, Corsica e Sicilia. O. D.