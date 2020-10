Voli cancellati: l’Antitrust non multerà Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama

I procedimenti dell’Antitrust contro Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama non avranno un seguito sanzionatorio nei confronti delle compagnie aeree.

L’Agcm aveva aperto l’istruttoria dopo le segnalazioni da parte delle associazioni dei consumatori, che avevano rilevato l’assenza della procedura dei rimborsi in caso di voli cancellati, sostituita esclusivamente dai voucher. Inoltre veniva rilevata una scarsa assistenza nei confronti dei clienti.



Dopo l’avvio del procedimento, tuttavia, le quattro compagnie chiamate in causa hanno modificato il loro iter in tutte le voci, si legge su Tgcom.it, facendo quindi decadere di fatto l’istruttoria.