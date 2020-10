Tap crea il pass per volare in tutta Europa dal Portogallo

Un pass per volare in tutta Europa da Lisbona o Porto. Ma senza includere i collegamenti domestici. È la novità introdotta da Tap Air Portugal per cercare di smuovere il mercato.

La compagnia ha messo a disposizione due tipologie di carnet, una con validità mensile e una con validità bimestrale, che saranno validi fino alla metà di dicembre. Nel primo caso il costo è di 2.399 euro per l’economy e 3.399 per la business, nel secondo 3.399 e 5.399. Oltre alla possibilità di potere accedere a un numero illimitato di voli della compagnia, sarà anche possibile accedere a una ampia flessibilità per le cancellazioni o i cambi data.



Per Tap non si tratta del primo pass messo a disposizione dei clienti più fidelizzati. È infatti già attivo da diverso tempo il carnet da 20 voli tra Porto e Lisbona utilizzabile in 12 mesi a mille euro.