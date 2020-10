Ryanair lancia 3 rotte nazionali dalla Puglia

Ryanair amplia il network domestico in Italia lanciando 3 nuove rotte dalla Puglia. Nel dettaglio, si tratta dei collegamenti da Bari a Catania, da Brindisi a Cagliari e da Brindisi a Palermo. Tutti e 3 i voli saranno operati con frequenza bisettimanale, a partire dal prossimo primo dicembre.

“L’attivazione da parte di Ryanair di nuove rotte dagli aeroporti di Bari e Brindisi per la Sicilia e per la Sardegna - commenta Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia - rappresenta, in un momento molto delicato per il Paese, una iniezione di fiducia per la nostra rete aeroportuale. La decisione del vettore - da sempre molto attento al mercato pugliese – è indice di una visione strategica che va al di là del momento storico contingente. Le compagnie e gli aeroporti, infatti, stanno dedicando energie e risorse al rafforzamento del segmento nazionale, la cui domanda è destinata a crescere sensibilmente nei prossimi mesi e può diventare, a tutti gli effetti, il principale volano per una prima ripresa del settore. Inoltre, le nuove rotte annunciate da Ryanair rafforzano una direttrice di traffico che risponde ad una crescente domanda di mobilità tra l’area Sud Est del Paese e le due grandi isole italiane”.