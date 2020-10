British Airways, nei piani la riduzione dell’offerta su Gatwick

British Airways si appresta a ridurre l’operatività sullo scalo di Gatwick. Secondo quanto riportato da Mail On Sunday, il nuovo amministratore delegato della compagnia, Sean Doyle, avrebbe in programma un ridimensionamento dell’offerta sull’aeroporto, come parte di una strategia ad ampio raggio.

La compagnia aerea starebbe infatti pensando di focalizzarsi maggiormente sull’aeroporto di Heathrow.



Nei piani del vettore ci sarebbe, nello specifico, l’incremento dei voli premium leisure verso destinazioni di lungo raggio come Bermuda o Barbados. L’operazione avrebbe come obiettivo quello di colmare le perdite del segmento business travel, dopo la paralisi dei viaggi d’affari dovuta all’emergenza Covid-19.



Al quotidiano inglese, il l’a.d. dello scalo di Gatwick, Stewart Wingate, ha dichiarato: “So che Sean è consapevole dell’immenso valore che Gatwick aggiunge al network della compagnia. Non vedo l’ora di riaccogliere i servizi a corto raggio di Ba il prima possibile.”