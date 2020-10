British Airways, una multa di 20 milioni di sterline per il data breach

L’Ico (Information Commissioner's Office) ha multato British Airways per i data breach. Il Garante britannico ha comminato al vettore una sanzione di 20 milioni di sterline per non essere stata capace di proteggere i dati di oltre 400mila clienti.

Inizialmente, riporta TravelMole, l’Ico aveva previsto una sanzione di 183 milioni di sterline, pari a l’1,5% del fatturato di Ba. Dopo le contestazioni della compagnia aerea e le difficoltà generate dall’emergenza Covid-19, il Garante ha fissato la somma finale a 20 milioni.



“L'Ico – ha spiegato il Garante - ha considerato sia le dichiarazioni di Ba, che l’impatto economico del Covid-19 prima di stabilire una sanzione finale”.