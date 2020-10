Senza giri di parole e senza il buonismo che alle volte contraddistingue convegni e talk show per mostrare il proprio volto migliore, lasciando in secondo piano i problemi. Il confronto di ieri con quattro rappresentanti di altrettante compagnie aeree, che si è tenuto nei padiglioni di Rimini Fiera, ha messo in luce in maniera anche cruda che il settore vive una situazione che si può, purtroppo, definire drammatica.

A dare la misura della crisi peggiore di sempre sono state le parole di Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia: “Voliamo con una media di 60-70 passeggeri, se non fosse per il cargo sarebbe insostenibile”. Numeri che rimbombano nel silenzio della platea del talk show ‘Compagnie aeree in volo tra passato e futuro’ moderato dal direttore di TTG Remo Vangelista e mettono a nudo una realtà pesante per tutto il settore.



Del resto da pochi minuti le agenzie di stampa hanno battuto la notizia che per tutto l’orario invernale Ryanair volerà con il 40 per cento della capacità rispetto allo scorso anno, chiudendo al contempo altre tre basi. Tagli impensabili anche nel pieno dell’emergenza, ma inevitabili in una crisi di cui non si vede la fine.



