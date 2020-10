di Oriana Davini

Lo dice quasi con una punta di orgoglio: in collegamento dalla sede di Dublino, Chiara Ravara, head of international communications di Ryanair, spiega che "l'Italia è il Paese che ha performato meglio per traffico aereo domestico e internazionale".

L'occasione è la presentazione a TTG Travel Experience del nuovo volo tra Perugia e Palermo: "L'Italia - assicura - rimane uno dei mercati più importanti per Ryanair. Il 21 giugno siamo ripartiti e ormai il abbiamo ripristinato il 90 per cento dei collegamenti da e per la Penisola, con un tasso di riempimento in estate del 70 per cento".



Ora la speranza è che "ci sia un approccio comune al ritorno a viaggiare, anche con il sistema dei semafori promosso dall'Ue".