Neos: in arrivo due B787 Dreamliner dalla flotta di Norwegian

Due aerei in arrivo per la flotta di Neos? L’ingresso in flotta della compagnia del Gruppo Alpitour arriverebbe con il passaggio di proprietà di due B787-9 Dreamliner attualmente in carico a Norwegian.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, il vettore norvegese avrebbe così iniziato le operazioni di snellimento del proprio parco macchine, necessario considerando che le operazioni della compagnia sono state ridotte al minimo.



Sui siti specializzati in aviazione civile sarebbe già stato individuata la nuova registrazione e sembra che uno dei due aerei andranno a sostituire due 767 della flotta Neos, che di recente sono stati restituiti ai lessor.