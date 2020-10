Lufthansa riattiva il Genova-Monaco

Tornerà a decollare il 25 ottobre il Genova-Monaco di Lufthansa. Il collegamento, che era stato sospeso a marzo a causa del calo del traffico passeggeri, sarà operativo tutti i giorni della settimana.

Lo schedule prevede la partenza da Genova alle 17.20 e da Monaco alle 15.30. Leggermene anticipati i voli della domenica, con partenza da Genova alle 14.40.



“Siamo felici di poter annunciare la ripresa di un collegamento così importante, per noi e per tutti i nostri viaggiatori, liguri e tedeschi. – dichiara Steffen Weinstok, senior director sales Italy & Malta Lufthansa Group –. La scelta di offrire un collegamento giornaliero per Genova dimostra il nostro impegno verso il capoluogo ligure e l’Italia tutta. La nuova tratta verso il nostro hub di Monaco si pone all’interno del nostro programma invernale che ci vedrà offrire ai viaggiatori Lufthansa Group fino a 446 voli alla settimana da 18 aeroporti in tutta Italia”.



“Questo collegamento – aggiunge Paolo Odone, presidente dell’aeroporto di Genova - consentirà di raggiungere una delle principali città tedesche, ma anche di proseguire il proprio viaggio verso decine di destinazioni servite dal network di Lufthansa. Si tratta di un’opportunità estremamente importante, specie per chi viaggia per lavoro.”