Palombelli, Aeroporti di Roma: “Siamo pronti per nuove sfide”

Restrizioni ai viaggi, aerei fermi negli hangar e ancora tanta paura di volare. La ripresa del traffico aereo “non sarà immediata”. Lo dice chiaro Fausto Palombelli, chief commercial officer di Aeroporti di Roma. Ma Fiumicino, oggi primo scalo al mondo a ricevere le 5 stelle di Skytrax per le misure anti-Covid 19, non si ferma. E, anzi, guarda oltre. Perché, ragiona il cco, “quando tutto passerà dovremo essere pronti per le nuove sfide”.



