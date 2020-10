Singapore Airlines scelta per il lancio di Star Alliance Digital Connection Service

La versione digitale di Star Alliance Connection Service debutta con Singapore Airlines.

La nuova declinazione del servizio nato per facilitare le coincidenze tra le compagnie dell’alleanza è ora incorporata nell’app mobile di Sia e fornisce le informazioni aggiornate sui transiti nei principali aeroporti.



“Le informazioni fornite dalla versione digitale includono il percorso ottimale dall'arrivo al gate di partenza - riporta una nota -, nonché la distanza e il tempo necessari per arrivarci. In caso di coincidenze strette, i passeggeri ricevono una carta digitale di collegamento immediato che consente di passare rapidamente attraverso determinati checkpoint”.



La versione iniziale riguarda il Terminal 2 dell’aeroporto londinese di Heathrow, ma il progetto prevede l’espansione anche ad altri scali e altre compagnie.