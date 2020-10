Air Asia Japan: stop alle operazioni per la low cost giapponese

Air Asia sacrifica la sussidiaria in Giappone per ridurre le perdite. La compagnia aerea ha cessato le operazioni con effetto immediato lasciando un vuoto importante sul mercato.

Air Asia Japan era infatti, prima della pandemia, era stimata come una delle principali low cost sul mercato del Sud Est asiatico, ma la crisi ha messo subito sotto pressione le casse del vettore. Il rosso fatto registrare nel secondo trimestre ha poi messo in ginocchio la società e il ceo del gruppo, Tony Fernandes, ha attivato la macchina per la ricerca di partner, investitori o possibili joint venture, ma senza esito.



Fondata nel 2012 come joint venture con All Nippon, la compagnia aveva una flotta di 4 aerei ed effettuava collegamenti, oltre che all’interno del Giappone, anche su Sud Corea e Taiwan.