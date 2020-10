Notte in hotel gratis per chi vola su Linate e Malpensa: accordo Sea e Comune di Milano

Arriva grazie alla partnership tra Comune di Milano e la Sea l’iniziativa Fly to Milano, che consente a chi atterra negli aeroporti di Linate e Malpensa di avere, fino al 31 gennaio, la terza notte in hotel gratis.



“Dopo gli accordi con Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova per promuovere il turismo di prossimità – spiega l’assessore al Turismo Roberta Guaineri -, lanciamo un’iniziativa per richiamare turisti da lontano, offrendo loro un’opportunità unica per visitare Milano e godere con calma della sua offerta”.

L’iniziativa sarà valida fino al 31 gennaio e resterà attiva anche per il periodo di Natale e Capodanno. Sul sito yesmilano.it è possibile consultare la lista degli hotel partecipanti, conoscere le modalità di prenotazione e visitare i relativi siti delle strutture.



“L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Sea, Milano&Partners e le Associazioni degli Albergatori per promuovere la destinazione Milano e stimolare la voglia di ritornare a viaggiare - afferma Armando Brunini (nella foto), amministratore delegato di Sea - I nostri aeroporti sono dotati di tutte le misure di sicurezza per garantire la salute e il benessere dei propri passeggeri, come ci viene certificato dalle principali associazioni nazionali ed europee”.