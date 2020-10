British Airways: completata la vendita di 3 miliardi di nuove azioni Iag

È stata completata con successo nel giro di poche settimane la raccolta di nuovi capitale attraverso l’emissione di quasi tre miliardi di azioni da parte di Iag, il gruppo che controlla British Airways, Aer Lingus, Vueling e Iberia.

Grazie a questa operazione la società potrà contare ora su oltre 2,7 miliardi di euro per potere affrontare i mesi che si annunciano come i più difficili dall’inizio della pandemia, per avere poi una buona solidità nella fase della ripartenza.



Soddisfazione è stata espressa dal nuovo ceo del gruppo, Luis Gallego: “Questo successo rafforza la posizione finanziaria e strategica di Iag”.