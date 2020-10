Un momento particolarmente difficile per le compagnie aeree americane, che promettono tagli pesanti al personale se non dovessero arrivare gli aiuti promessi.



Nella nuova puntata di Gente di Viaggi (ascolta con il player in alto) il direttore di TTG Italia Remo Vangelista racconta la situazione dei vettori d’Oltreoceano, alle prese con una pressione sui conti mai vista in precedenza.