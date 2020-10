Enac-Assaeroporti: inserire gli interventi negli scali all’interno del Recovery Fund

Una sfida per l’intero comparto aeroportuale italiano. La crisi Covid mette a dura prova gli scali della Penisola e proprio per fronteggiare la situazione si sono incontrati Enac e Assaeroporti.

L’associazione ha presentato all’Ente le criticità legate all’attuazione degli investimenti, evidenziando la necessità di inserire gli interventi previsti all’interno dei lavori finanziabili con il Recovery Fund.



“Grande preoccupazione - si legge nella nota Enac -, infine, è stata sollevata dagli aeroporti in merito al possibile impatto sociale dell’emergenza in atto e alla improcrastinabile necessità di interventi del Governo tesi a supportare l’intera filiera del trasporto aereo per tutelare, in primis, i livelli occupazionali”