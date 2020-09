Dieci ore in volo sopra gli States: lo spettacolare test del B777X

C’è chi sogna di fare il viaggio coast to coast negli Stati Uniti, magari percorrendo la mitica Route 66. E chi invece si concede il lusso di fare tutto il perimetro degli States, tornando esattamente nello stesso punto di partenza.

Se per il sogno comune bisognerà probabilmente attendere tempi migliori, l’impresa apparentemente straordinaria è appena stata compiuta. Si è infatti trattato di un volo di test del nuovo B777X, che dovrebbe entrare in attività per i voli commerciali a partire dal 2022.



Il modello di widebody è destinato a coprire anche le lunghissime distanze e la Boeing ha deciso di effettuare una prova di volo da 10 ore all’interno del perimetro nazionale, con partenza e arrivo in Arizona e attraversamento di ben 16 stati. Test superato con pieno successo e debutto ufficiale che appare ora più vicino.