Svolta nelle trattative Balpa - easyJet: stop al licenziamento dei piloti

Il sindacato dei piloti Balpa ha segnalato una svolta nelle trattative con easyJet e nessuno dei 727 piloti del vettore che stavano per perdere il lavoro sarà soggetto a licenziamento obbligatorio.

Come riportato da TTG Media, Balpa ha detto che 60 piloti hanno lasciato volontariamente il vettore, mentre altri mille500 hanno scelto di lavorare part-time. Nel frattempo, ai piloti che avevano lavorato nelle basi di Southend, Stansted e Newcastle di easyJet ora chiuse, sarà offerto un lavoro altrove grazie alla rete britannica della compagnia aerea. Balpa ha affermato che la coesione del sindacato è andata sempre più rafforzandosi durante la crisi Covid, con il risultato che per due volte è stato rifiutato l'accordo aziendale proposto da easyJet.



"Siamo stati estremamente soddisfatti dell'approccio positivo della compagnia aerea durante i negoziati che era, come il nostro, finalizzato a ridurre al minimo le perdite di posti di lavoro pur riconoscendo la serietà della sfida itentata dal Covid-19 al settore dei viaggi aerei" ha spiegato in una nota il sindacato.

Il segretario generale Brian Strutton ha aggiunto: “Questo è un risultato straordinario, che è stato possibile solo grazie al lavoro congiunto dei rappresentanti del Balpa, di easyJet e dei piloti easyJet ".



Sean Casey, presidente dell'easyJet Company Council di Balpa, ha aggiunto: "Ogni pilota che si è offerto volontario per lavorare di meno lo ha fatto perché vuole aiutare i colleghi a mantenere il proprio lavoro. Questa è una dimostrazione della nostra unità in easyJet”.