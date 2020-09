Traffico aereo in calo del 63 per cento ad agosto, i dati Assaeroporti

Poco oltre 7,5 milioni di passeggeri, il 63 per cento in meno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Arrivano i dati di Assaeroporti a certificare l’andamento del traffico aereo in Italia nel mese di agosto. Periodo durante il quale il sistema aeroportuale è risultato in recupero rispetto ai mesi precedenti, ma sempre su cifre che mettono nero su bianco lo stato di forte difficoltà del settore.

Analizzando i dati dei singoli aeroporti si evince che a soffrire maggiormente sono stati i due hub, orfani dei collegamenti a lungo raggio: per Fiumicino infatti il calo sfiora gli 80 punti percentuali e per Malpensa si attesta a -74,5%. Chi sembra avere assorbito meglio sono invece gli aeroporti delle due isole maggiori dove, con l’unica eccezione di Catania, il calo resta sotto i 40 punti percentuali. Unico aeroporto in controtendenza Cuneo che, con oltre 9mila passeggeri fa segnare un incremento del 12 per cento.



Per quanto riguarda il totale dell’anno fino al mese di agosto i passeggeri trasportati sono stati 39,7 milioni, con un calo anno su anno del 69,7%.