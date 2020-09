Wizz Air, autunno complicato: capacità dimezzata rispetto al 2019

Capacità dimezzata rispetto allo scorso autunno per Wizz Air. La compagnia aerea ha annunciato infatti che nel mese di ottobre la disponibilità dei posti sarà ridotta del 50% rispetto allo stesso mese del 2019. E la situazione potrebbe protrarsi fino all’inverno, si legge su Travel Mole.

Già all’inizio di settembre il vettore aveva anticipato la possibilità di dover lasciare a terra diversi aerei, nel caso in cui le restrizioni ai viaggi non fossero state ridotte.



L’obiettivo della low cost resta quello di frenare le perdite e mantenere liquidità. “Se la situazione continua a essere difficile – ha spiegato la compagnia aerea in una nota – il focus sulla liquidità consentirà a Wizz Air di uscire da questa crisi da vincitore”.