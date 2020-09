Gnv: ritorno all’utile nel 2019

Grandi Navi Veloci torna all’utile con il bilancio 2019. E nonostante il 2020 dovrà pagare il conto del Covid-19, per lo scorso anno l’azienda sottolinea un miglioramento dei principali indici di performance.

“A febbraio avevamo finalmente chiuso, dopo anni di intenso lavoro, dodici mesi in salute e in pieno equilibrio economico – evidenzia Pierfrancesco Vago, executive chairman di Gnv -. L’esercizio 2020 soffrirà inevitabilmente dell’emergenza Covid-19 e delle limitazioni al movimento delle persone anche se è ancora presto per stime accurate di risultato”.



Intanto, Gnv annuncia anche la conferma di Piefrancesco Vago come executive chairman, Matteo Cattani come ceo e la cooptazione di Pietro di Maio, già Cfo, per specifiche deleghe in area finanziaria.