Bird Strike: il video dell’impatto contro il vetro dell’aereo

Lo scontro con gli uccelli in volo è uno dei grandi timori degli aeromobili di tutte le dimensioni. Il pilota di un Pa-31 Saratoga ha filmato il momento in cui un volatile si schianta contro il vetro dell’aereo, infrangendo. Un incidente in grado di compromettere il proseguimento del volo e costringere il pilota a un atterraggio di emergenza.

Il video, pubblicato da businessinsider.com mostra l’esatto momento dell’impatto e la rapida manovra del pilota, oltre a chiarire quale sia l’effettivo pericolo di un incidente di questo tipo, anche per un aeromobile di dimensioni maggiori.



Il fatto è avvenuto a pochi chilometri dall’aeroporto di Ft. Myers, in Florida.