Trenord, riapre oggi la biglietteria di Monza

Riapre oggi la biglietteria Trenord di Monza. Il punto vendita è nuovamente operativo tutti i giorni, dalle 6 alle 20.

La riattivazione del servizio a Monza rientra in un piano che prevede la ristrutturazione e il rilancio di sei punti vendita situati in nodi strategici della Lombardia, precedentemente gestiti da Trenitalia (Monza, Milano Lambrate, Lodi, Gallarate, Voghera, Como San Giovanni) e l’apertura di una nuova biglietteria nella stazione di Milano Centrale.



Presso il punto vendita i viaggiatori possono acquistare biglietti e abbonamenti per il servizio ferroviario regionale – compresi quelli integrati dell’area Stibm cui Monza appartiene e le proposte turistiche “Discovery Train” – e nazionale. I titoli di viaggio internazionali sono acquistabili presso un’emettitrice self-service installata in stazione.



Il vettore ferroviario, suggerisce comunque di prediligere i canali online per l’acquisto dei titoli di viaggio, per evitare assembramenti e code nelle biglietterie.