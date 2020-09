Nell’ottobre più nero della storia del trasporto aereo Ryanair effettuerà nuovi tagli mettendo in campo solamente il 40 per cento della propria capacità rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

È stata la stessa compagnia ad annunciarlo: il vettore ridurrà di un ulteriore 20 per cento l’offerta, con l’obiettivo di mantenere a livelli accettabili il tasso di riempimento e contenere in questo modo le perdite.



L’annuncio è stato anche l’occasione per rinnovare l’appello all’Europa affinché si proceda a un allentamento dei vincoli aumentando al contempo i controlli sanitari con i tamponi rapidi. Inoltre la compagnia punta il dito contro i continui cambiamenti effettuati dai singoli stati e attivi con pochissimo avviso: tutto questo, spiega il vettore, genera incertezza e sfiducia sul mercato con il conseguente calo netto della domanda.