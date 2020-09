Il ceo aviation Tui passa a easyJet: Kenton Jarvis nomitato cfo

Il ceo della divisione Aviation di Tui approda ai vertici di easyJet. Kenton Jarvis si appresta ad assumere l’incarico di chief financial officer della low cost, al posto di Andrew Findlay, da poco dimessosi dal consiglio di amministrazione e in procinto di lasciare l’aerolinea.

Attualmente ceo of Aviation e Business Improvement Director Markets di Tui Group, Jarvis si dice “entusiasta di entrare a far parte della compagnia aerea più innovativa, sostenibile e orientata al cliente d’Europa in un momento così cruciale nella storia del settore.”



“La sua profonda conoscenza del settore dei viaggi e le sue capacità finanziarie saranno fondamentali mentre continueremo a ricostruire dopo la pandemia”, commenta in una nota riportata su TravelMole Johan Lundgren, amministratore delegato di easyJet.