Incontro Ryanair-Enac: ribadito l'impegno per le misure anti-Covid

Esito positivo per l’incontro tra Enac e Ryanair di ieri. Il vertice era stato convocato da parte dell’Ente per l’aviazione civile per richiamare la compagni ai propri obblighi in materia di sicurezza e nello specifico l’applicazione delle misure sanitarie anti Covid.

“Ryanair ha espresso il proprio impegno – si legge in una nota dell’Enac - e ha concordato sull’obiettivo comune a tutti gli operatori del trasporto aereo di rendere sempre più sicura la permanenza a bordo a tutela della salute dei passeggeri, per favorire la ripresa dei voli e per sostenere il rilancio del settore aereo e, più in generale, dell’economia”.



La compagnia aerea ha proposto di fornire all’Enac un modulo online “per la localizzazione passeggeri per poter comunicare tutte le informazioni alle Autorità Sanitarie Italiane, così come già avviene in Spagna, Grecia, Irlanda e Belgio, eliminando così la gestione manuale dei moduli cartacei”.