Una situazione particolarmente difficile per Italo. In seguito alle norme sullo riempimento dei treni ad Alta velocità dovute all’emergenza Covid, l’operatore si trova ora costretto a ridurre i treni e le tratte.



Nella nuova puntata di Gente di Viaggi (ascolta con il player in alto) il direttore responsabile di TTG Italia Remo Vangelista analizza la situazione di Italo anche alla luce delle dichiarazioni dell’amministratore delegato. Uno scenario che, afferma il manager, potrebbe avere ripercussioni anche pesanti sull’azienda, se le norme non dovessero cambiare rapidamente.