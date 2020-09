British Airways, Cruz: “Trattative con i sindacati in dirittura d’arrivo”

British Airways sembra aver messo una pietra sopra al progetto di licenziamento e riassunzione del personale. Come riportato da TTG Media, sarebbe stato lo stesso Alex Cruz (nella foto), amministratore delegato di british Airways, ad avvalorare questa ipotesi.

Questa settimana si rivela comunque cruciale per il futuro della compagnia, che starebbe valutando in che modo riorganizzarsi anche in riferimento al personale dello scalo di Gatwick.



Cruz ha detto alla commissione parlamentare per i trasporti di aver raggiunto “accordi di massima con i sindacati, il che significa che non sarà necessario procedere a licenziamenti e nuove assunzioni, in quanto ci saranno modifiche ai contratti esistenti”.



Cruz ha inoltre riconfermato la speranza che la negoziazione si completi entro questa settimana. L’ad ha segnalato che il numero di passeggeri della compagnia la scorsa settimana è stato di 187mila rispetto a poco meno di un milione nella stessa settimana del 2019. “Lo scalo di Gatwick è stato particolarmente colpito. Si rivolge principalmente ai viaggiatori leisure ed è molto legato alla stagionalità. Per questo stiamo discutendo con i sindacati, proponendo sette settimane di congedo non retribuito per il nostro personale". Meno voli, avrebbe ricordato Cruz, hanno bisogno di meno personale.



Il manager ha inoltre segnalato che la compagnia aerea potrà mantenere i suoi slot negli aeroporti di Londra durante l'inverno e pianificherà i voli per la prossima estate. “È prematuro condividere le conclusioni; non ce ne sono. Resta il fatto che le persone hanno ancora paura di viaggiare e che stiamo ancora apportando modifiche continue all'elenco dei paesi in quarantena”.