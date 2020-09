Qatar Airways, quattro voli settimanali per Accra

Dal 29 settembre Qatar Airways opererà quattro voli settimanali per Accra. Il vettore volerà verso la capitale del Ghana via Lagos, con aeromobili Boeing 787 Dreamliner.

I velivoli offriranno 22 posti in Business Class e 232 posti in Economy Class.



Qatar Airways espande così la sua rete in Africa con 46 voli settimanali verso 14 destinazioni come Addis Ababa, Dar es Salaam, Djibouti, Entebbe, Kigali, Kilimanjaro, Lagos, Mogadiscio, Nairobi, Seychelles, Tunisi, Windhoek e Zanzibar.



“Abbiamo annunciato per la prima volta la nostra intenzione di lanciare i voli per Accra nel gennaio 2020 e – spiega in una nota l’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker -, sebbene la pandemia abbia leggermente ritardato questi piani, non ci ha impedito di adempiere al nostro impegno nei confronti dei passeggeri del Ghana e in tutto il mondo.”