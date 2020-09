WestJet, assicurazione anti Covid gratuita sui voli long haul

Copertura assicurativa gratuita sul rischio Covid al momento della prenotazione. Questa la mossa pensata da WestJet per rilanciare le prenotazioni sul lungo raggio.

La compagnia aerea canadese, riporta TravelMole, ha deciso infatti di attivare l’opzione sulle rotte verso il Messico, i Caraibi e l’Europa, Regno Unito incluso.



L’assicurazione coprirà i costi relativi alle spese mediche a ai ricoveri ospedalieri di emergenza fino a 100mila dollari canadesi, i costi di quarantena e il rimpatrio.



Disponibile dal 18 settembre, la copertura verrà applicata automaticamente al momento dell’acquisto per i viaggi fino al 31 agosto 2021 (per un massimo di 21 giorni, per le prenotazioni di andata e ritorno; per un massimo di sette giorni, per le prenotazioni di sola andata).