Air France e Klm: rinuncia al viaggio senza penale e voucher

Anche per Air France e Klm arriva la politica della massima flessibilità in materia di biglietteria aerea. Le due compagnie hanno infatti deciso di introdurre la possibilità di rinunciare al volo in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione senza nessuna penale.

Il meccanismo che verrà adottato sarà quello che voucher di pari valore rispetto al biglietto acquistato per tutti i voli fino al prossimo 31 marzo (e si applicherà anche su quelli già acquistati). I clienti potranno poi utilizzare il voucher per un’altra prenotazione oppure per chiedere un rimborso totale.



Queste non saranno le uniche misure che verranno prese: Klm prevede anche il raddoppio delle miglia per ogni biglietto acquistato dai frequent flyer del programma Flying Blue mentre Air France introduce l’assicurazione contro il Covid per i passeggeri.