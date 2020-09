Tamponi rapidi per i passeggeri che voleranno tra Roma e Milano con Alitalia. La compagnia ha avviato una sperimentazione con Aeroporti di Roma che prevede un test veloce sui clienti di due voli sui 7 schedulati giornalmente.

L’obiettivo è, terminata la fase sperimentale, ampliare il progetto anche ai voli internazionali e intercontinentali, con particolare attenzione per quelli da e verso Paesi particolarmente a rischio.



La fase di test

Da domani al 16 ottobre, come riporta repubblica.it, la sperimentazione riguarderà il volo delle 13:30 (attivo quotidianamente) e quelle delle 17:30 (operato dal lunedì al venerdì). Sui voli in questione potranno salire solo i passeggeri che hanno effettuato un tampone rapido a Fiumicino o che porteranno con sé il risultato negativo di un tampone (antigenico o molecolare) effettuato non oltre 72 ore prima.



Se sceglieranno di effettuare il tampone in aeroporto, dovranno recarsi da 72 a 2 ore prima del volo al drive in del parcheggio o fino a un’ora e mezza prima del volo la presidio sanitario del Terminal 3, area Arrivi, porta 4. Per poter effettuare il tampone è necessario avere la tessera sanitaria e l’autocertificazione dell’isolamento domiciliare, scaricabile direttamente dal sito della compagnia.



I risultati saranno disponibili in 30 minuti, durante i quali il passeggero non dovrà allontanarsi. Sono esentati i bambini fino ai 6 anni, ma i genitori potranno comunque richiedere i test anche per loro.