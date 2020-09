Ryanair ed Erasmus, una piattaforma per gli studenti

Una piattaforma di prenotazione dedicata sul sito del vettore, tramite la quale è possibile beneficiare del 10% di sconto su 4 voli di sola andata e un bagaglio da stiva gratuito per ciascuno dei viaggi. È il servizio che Ryanair offre agli studenti che aderiscono ai programmi di Erasmus Student Network, con cui il vettore celebra l’inizio del quarto anno di partnership.

“Ryanair e ESN - spiega Matthew Krasa, Ryanair’s Head of Public Affairs - hanno fatto più di qualsiasi altra organizzazione per promuovere la mobilità degli studenti europei negli ultimi tre decenni. La partnership consente agli studenti universitari da tutta Europa di accedere a una gamma di offerte di volo esclusive, bagagli gratuiti e sconti su misura per soddisfare il loro budget sulla nostra piattaforma dedicata Erasmus Student Network”.



Le mete più richieste

L’accordo, iniziato nel 2017, vede Italia e Spagna tra le destinazioni più richieste negli ultimi tre anni, con oltre 95mila prenotazioni per il nostro Paese e 80mila per la Spagna. Gli studenti ESN, aggiunge Krasa, “hanno viaggiato a tariffe ancora più basse dall'inizio della partnership ESN nel 2017, con oltre 175mila prenotazioni effettuate per viaggiare in Italia e Spagna, le destinazioni più popolari”.



Dida (da sinistra a destra): João Vasco Oliveira (ESN), Mathew Krasa (Head of Public Affairs di Ryanair), Konstantinos Giannidis (Presidente ESN).