Tigerair cessa le operazioni: il vettore chiude dopo 13 anni di attività

Anche Tigerair alza bandiera bianca e cessa definitivamente le operazioni di volo. La compagnia aerea australiana di proprietà di Virgin Australia non ce l’ha fatta a tornare in volo dopo lo stop forzato iniziato a marzo e ora ha deciso di sospendere l’attività in via definitiva.

Per il vettore, nato solamente 13 anni fa e passato poi successivamente alla compagnia del Gruppo Virgin, l’ultima speranza era arrivata dopo che Virgin Australia era stata a sua volta rilevata da Bain Capital, evitando così la bancarotta.



Ma questa operazione non è stata sufficiente. Il piano di rilancio ha infatti escluso dai giochi il brand Tigerair.