Avis Budget Group: arriva il servizio di check in digitale

“Questa nuova funzione ridurrà al minimo il contatto con gli altri individui, ridurrà il tempo trascorso al desk di noleggio e garantirà di velocizzare l’operazione di noleggio e di presa del veicolo”. Gianluca Testa, managing director Southern Europe Avis Budget Group, presenta così la nuova funzione di check in digitale introdotta dalla compagnia di autonoleggio.

Una volta confermata la prenotazione di un veicolo tramite uno dei siti web Avis o Budget, i clienti possono scegliere di effettuare il check-in digitale. Successivamente, dopo aver fornito online i propri dati di contatto e quelli relativi alla patente di guida, hanno la possibilità di visualizzare nuovamente e scegliere i prodotti e i servizi aggiuntivi disponibili da includere.



Tre le opzioni per accedere al check in digitale: in caso di prenotazione effettuata sul sito Avis o Budget, l’utente è indirizzato al check-in digitale dalla pagina di conferma della prenotazione; in alternativa, può effettuare un semplice clic sul link presente nell’e-mail di conferma della prenotazione; oppure, se già in possesso di una prenotazione, può scegliere l'opzione “Gestisci la mia prenotazione” sul sito web Avis o Budget.