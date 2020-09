Emirates con Huawei per sviluppare l’app

Emirates fa squadra con Huawei. La compagnia aerea emiratina ha avviato una collaborazione con il colosso tecnologico per arricchire la propria app con nuove funzionalità.

Già da gennaio 2020 l’Emirates app è disponibile anche nell’AppGallery di Huawei. La nuova collaborazione consentirà all’applicazione di integrarsi maggiormente con i device e sfruttare nuove funzioni. Ad esempio, tramite la SmartCard Integration, gli utenti cinesi ed emiratini avranno la possibilità di prenotare in maniera rapida i voli e di accedere facilmente alle informazioni di viaggio. Sfondi, icone e font a tema Emirates, permettarnno inoltredi personalizzare il proprio smartphone.



I successivi step della collaborazione prevedono anche l’integrazione tra l’app Emirates e Huawei Wallet. Ciò consentirà, ad esempio, ai membri del programma fedeltà Skywards di sincronizzare nell’app Huawei i dettagli della propria membership e le Miglia raccolte, nonché le carte di imbarco e i voucher. Inoltre, sfruttando Huawei Wallet, i clienti Emirates potranno accedere alle lounge di tutto il mondo semplicemente toccando la porta di ingresso con il proprio smartphone Huawei.



Integrazioni future potrebbero consentire ai clienti Emirates di beneficiare anche di ulteriori vantaggi, come la possibilità di raccogliere punti premio grazie alle banche convenzionate degli Emirati Arabi Uniti, e sfruttare tali punti per acquistare biglietti Emirates, smartphone o accessori Huawei.



Altri vantaggi riguarderanno le società di autonoleggio convenzionate, compagnie telefoniche e società partner di taxi che operano presso gli aeroporti.