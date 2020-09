Ryanair chiude la base di Düsseldorf

Manca ancora l’ufficialità da parte della compagnia aerea, ma dalla stampa tedesca è rimbalzata oggi la notizia che Ryanair si appresta a chiudere una base in Germania dopo quella già annunciata di Stoccarda.

A uscire dall’elenco sarebbe questa volta Düsseldorf, dove sono posizionati 7 aerei appartenenti alla flotta di Laudamotion, la controllata del gruppo irlandese, sempre più in difficoltà. A rischio, con questa chiusura, ci sarebbero 200 posti di lavoro e le previsioni dicono che un ricollocamento degli aerei potrebbe avvenire non prima dell’estate.



Nelle settimane scorse il ceo di Ryanair Eddie Wilson aveva anticipato che il calo della domanda stava mettendo in difficoltà anche la programmazione della compagnia in Italia e a rischio potevano esserci anche alcune basi sulla Penisola. Per contro, invece, proprio ieri Ryanair si è assicurata altro 800 milioni di euro sotto forma di bond quinquennali con i quali non è esclusa qualche operazione di mercato.