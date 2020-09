Royal Air Maroc estende i voli speciali

Voli speciali estesi fino al 10 ottobre: è la decisione presa da Royal Air Maroc a seguito della decisione del governo marocchino di prolungare lo stato di emergenza sanitaria.

I collegamenti per il Marocco sono aperti esclusivamente ai cittadini marocchini, a persone di altre nazionalità residenti in Marocco, ai lavoratori che dispongono di un invito da parte di un’azienda marocchina redatto su carta intestata e ai cittadini stranieri in possesso di una prenotazione alberghiera confermata.



Nelle 48 ore che precedono l’imbarco, tutti i passeggeri devono sottoporsi a un test RT-PCR negativo e un test sierologico recente, dal quale sono esentati i bambini sotto gli 11 anni.



Rimane l’obbligo di indossare una mascherina durante il volo e di portare come bagaglio a mano esclusivamente borse a mano, borse per bambini o pc. O. D.