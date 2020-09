Atm Milano: nuove regole per viaggiare sui mezzi pubblici

Con l'inizio delle scuole, scatta la Fase 3 per Atm Milano. L'azienda del trasporto pubblico milanese ha deciso di fronteggiare il previsto incremento di afflusso intensificando la sanificazione giornaliera, il gel igienizzante nelle stazioni e sui mezzi e aggiungendo nuove funzionalità all'app, in modo da permettere ai viaggiatori di consultare le affluenze nelle stazioni della metropolitana per fasce orarie.

In accordo con l'ultimo Dpcm in materia di trasporto pubblico, che porta la capienza massima consentita all'80 per cento, saranno rimossi gli adesivi dei posti a sedere, che tornano tutti utilizzabili, così come i marker rossi "Stai qui" su treni, bus, tram e filobus. Di conseguenza, in metropolitana saranno ricalibrati i sistemi di conteggio automatico dei passeggeri ai tornelli: gli ingressi saranno contingentati con la chiusura temporanea dei tornelli. O. D.