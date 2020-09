Delta e Virgin Australia sospendono la jv

Delta e Virgin Australia hanno sospeso la loro joint venture. Le compagnie non hanno esteso la loro collaborazione, facendo scadere l’autorizzazione concessa dal Governo australiano per il rinnovo.

Una mossa figlia del momento difficile che sta vivendo Virgin Australia, attualmente in amministrazione controllata. Il vettore, si legge su TravelWeekly, avrebbe, infatti, deciso di abbandonare temporaneamente lo sviluppo del long haul, per concentrarsi sul breve e corto raggio.



“I voli internazionali a lungo raggio sono la base della joint venture Delta-Virgin Australia – ha spiegato Delta -, quindi ha senso sospendere la cooperazione commerciale fino a quando Virgin Australia non riprenderà quei voli”. La compagnia aerea Usa non esclude comunque la possibilità di nuovi accordi di code-share.