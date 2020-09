easyJet investe nel Sud: più voli verso Puglia e Sicilia

Non solo Palermo. Oltre ai voli già annunciati per il capoluogo siciliano, easyJet prosegue nel suo piano di investimenti sul Sud della Penisola con un ulteriore incremento dei collegamenti da Milano agli aeroporti di Catania e Bari.

Nella prossima stagione estiva, dunque, il vettore opererà fino a 8 voli giornalieri su Catania, fino a 5 sempre da Malpensa alla volta di Palermo e altrettanti su Bari.



"Senza dubbio - commenta Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia (nella foto) - ci troviamo a operare in un contesto diverso da quello a cui eravamo abituati e le restrizioni imposte sui viaggi internazionali continueranno ad avere un impatto negativo sulla domanda di viaggio per il prossimo futuro”.



Per questo, aggiunge, la compagnia è determinata a concentrare sforzi e investimenti “dove la domanda è più forte e meno incerta, come il mercato domestico italiano e, in particolare, i flussi tra Milano e il Sud Italia”.



Tuttavia per la prossima winter il vettore prevede anche l’aumento di voli per una tratta internazionale: quella tra la Sicilia e il Regno Unito, arrivando fino a 3 voli settimanali tra Catania e Londra Luton, che nell’estate 2021 saliranno fino a 7.