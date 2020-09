Boeing, spunta un nuovo problema sui 787 Dreamliner

Non c’è tregua in casa Boeing. Continuano infatti i problemi con i nuovi 787 Dreamliner. A preoccupare il costruttore, questa volta, sarebbe lo stabilizzatore orizzontale della coda dell’aeromobile.

Secondo quanto riporta simpleflying.com, gli ingegneri dell’azienda statunitense avrebbero scoperto il problema già lo scorso febbraio. Stando a quanto rilevato, gli stabilizzatori non sarebbero stati assemblati in modo corretto, perciò ci sarebbero spazi troppo ampi tra i componenti.



Il problema potrebbe riguardare l’89% dei 1000 Dreamliner realizzati fino a questo momento e potrebbe portare a un precoce deterioramento dei velivoli.



Boeing ha reso noto che risolverà il problema sui Dreamliner ancora in fabbricazione, mentre resta ancora da valutare un eventuale momentaneo ritiro dal servizio di quelli già operativi.